CdS - I tifosi chiedono a Mertens di restare, ma c'è ampia distanza con ADL

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dybala-Mertens, geni e disoccupati di lusso in cerca di lavoro" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Il paradosso di Paulo Dybala e Dries Mertens, da oggi ufficialmente senza contratto. Scaduti gli accordi con Juventus e Napoli, sono tanti i club interessati ai due attaccanti ma sin qui nessuno sembra aver affondato il colpo. Per la prima volta nella sua carriera Dybala è senza un progetto tecnico di cui essere protagonista (non è da escludere un futuro all'Inter). La Juve ha salutato Dybala con una lettera, sul fronte Napoli, almeno sin qui, silenzio. I tifosi gli chiedono di tornare ma c'è ampia distanza con De Laurentiis.