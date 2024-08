Cds - Idee Conte da seguire, anche se poco comprensibile bocciatura di Folorunsho

Non va dimenticato che siamo appena all'11 agosto. Conte è a Napoli da appena un mese. E più di qualcosa si è visto, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando chiaramente che, come detto da Conte, il Napoli è ancora un cantiere aperto e deve seguire le idee del tecnico:

"Siamo arrivati al momento in cui bisogna accelerare. Sarebbe autolesionistico aver appesantito il bilancio con un allenatore come lui e non sfruttarne il potenziale assicurandogli una squadra il più possibile aderente alle sue idee. Nonostante qualche decisione tecnica poco comprensibile come la bocciatura di Folorunsho. Ma una volta che si imbocca una strada nuova, va percorsa fino in fondo con convinzione. Altrimenti è inutile. Per non dire controproducente, soprattutto dal punto di vista dell'umore dell'ambiente", scrive il quotidiano sportivo.