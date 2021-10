CdS incorona Osimhem: "È il miglior giocatore del campionato nelle prime 7 giornate"

“Nelle prime sette giornate è il miglior giocatore del campionato". Così scrive il Corriere dello Sport sulla prima parte di stagione di Victor Osimhen: "Non solo per i gol e le occasioni che si procura, ma perché interpreta il ruolo del centravanti in chiave globale: allunga la squadra e le consente di uscire dall’assedio, fa suoi quasi tutti i palloni lanciati di rimessa dal portiere e dalla difesa, ed è decisivo anche da difensore aggiunto sugli otto calci d’angolo della Fiorentina.

Se riuscirà a mantenersi in questa primavera psicofisica per buona parte del campionato, non ce ne sarà per nessuno” scrive il quotidiano.