Cds - Inspiegabili solo 5' per Simeone: su Mazzarri ora si sprecano le domande

"E' finita quella favola che Napoli s’è goduta fino al 4 giugno, poi stracciata con un semestre infarcito d’errori che i fischi del “Maradona” amplificano", scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando dell'ultima gara del 2023 riassumendo la gara "con piccoli squarci di calcio, un pizzico di sfortuna e un “reietto”, perché quante ne ha sentite Meret!, che prende il Napoli e lo trascina fuori dal baratro: l’inferno, con le sue fiamme, lo stava inghiottendo, ma mentre le fiamme s’alimentavano e Pessina, a undici metri, aveva le sembianze del killer, il portiere ha tirato fuori il meglio di sé, ha ignorato l’infortunio muscolare, ha ipnotizzato l’amico con cui ha vinto un Europeo ed ha rimosso il terrore dal volto dei 50mila".

Il focus finisce anche sull'ingresso tardivo del Cholito Simeone: "Mentre stanno scorrendo i titoli di coda su uno dei romanzi più avvincenti del calcio contemporaneo, con uno 0-0 piantato nell’erba, le domande s’inseguono ribelli: quando il “cholito” Simeone si alza dalla panchina rimane poco, 5' effettivi e il recupero (che sarà di 7'), senza che ci sia un ragionevole perché. E pure prima, su quel Napoli che Mazzarri non è riuscito a personalizzare nelle sue nove partite, gli interrogativi si sprecano. Le statistiche un senso ce l’hanno e se in cinque delle ultime sette partite il Napoli non ha segnato ci sarà almeno un motivo".