CdS intervista Koulibaly: "È Conte lo scudetto del Napoli"

"Juve, tre casi" è il titolo principale scelto oggi dal Corriere dello Sport che parla delle "prime ribellioni dei fuori rosa" in casa bianconera. In particolare, secondo il quotidiano romano, sale la tensione sui fronti Szczesny, Huijsen e De Sceglio, fuori dal progetto della Vecchia Signora. Di spalla si parla invece di Zielinski che si prende l'Inter, di Hummels in arrivo al Bologna e di Colpani verso la Fiorentina, mentre Calafiori è pronto a sposare l'Arsenal con annesso 'regalo' alla Roma. Spazio anche alle interviste esclusive a Ogbonna e Koulibaly.

