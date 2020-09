CdS - Koulibaly-City, offerta al Napoli da ritoccare: il giocatore non è sereno per la trattativa

Al momento il Napoli non ha ancora ricevuto l'offerta giusta per far partire Kalidou Koulibaly: il City avrebbe proposto al club azzurro - riporta oggi Il Corriere dello Sport - 50 mln più bonus, mentre il Napoli ad oggi chiede 70 mln più 10 di bonus. La soluzione, dunque, è ancora lontana, ed è chiaro che l'offerta dei citizens andrà ritoccata per soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore, nel frattempo, non starebbe vivendo in maniera particolarmente serena la trattativa tra i due club, affare che ovviamente tiene in allerta tutto l'ambiente, compreso il giocatore.