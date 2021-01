CdS - Koulibaly titolare contro l'Empoli, al suo fianco Rrahmani in cerca di riscossa

Il Napoli si prepara ad affrontare oggi pomeriggio l'Empoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gattuso varerà in queste ore l'undici ideale, che dovrebbe vedere - come riporta oggi Il Corriere dello Sport - Kalidou Koulibaly dal primo minuto al centro della difesa. Al fianco ci sarà Amir Rrahmani, in cerca di riscossa dopo la brutta prestazione di Udinese che lo ha visto protagonista in negativo.