Cds - Le 24h di Gattuso e Benitez: da un lato il riscatto e dall'altro la disponibilità a subentrare

Rino Gattuso e Rafa Benitez hanno entrambi a disposizione 24 ore. Il Corriere dello Sport racconta che lo spagnolo deve dare una risposta alla richiesta di disponibilità di ADL nel subentrare eventualmente in corsa, mentre Rino deve dare una svolta già con lo Spezia, vincendo e convincendo. Per il quotidiano Gattuso è consapevole che per restare a Napoli dovrà battere Spezia e Parma e non può far altro che continuare a lavorare in silenzio.