Cds - Le milanesi ripartono, il Napoli davanti alla tv scopre che è obbligato a vincere

Visto che Milan e Inter hanno ricominciato a correre, il Napoli ha scoperto di sera, dinnanzi al televisore, che ormai gli è vietato rallentare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Visto che Milan e Inter hanno ricominciato a correre, il Napoli ha scoperto di sera, dinnanzi al televisore, che ormai gli è vietato rallentare, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando che ora la classifica ha trasformato le esigenze in obblighi e vincere non resta più una necessità ma diventa un dovere aritmetico:

"il «Maradona» è diventato una specie di «tabù», improvvisamente: qualcosa era già successo nella passata stagione (quattro sconfitte in campionato) ma stavolta sta andando persino peggio, statisticamente, e le giornate da dimenticare sono diventate cinque, tutte diverse, come spesso succede, alcune per l’incidenza possente della «sorte» (con Empoli e Spezia), altre affrontate in emergenza (con l’Atalanta) e le ultime (con Milan e Fiorentina) subite psicologicamente e pure tatticamente. Raccontano i numeri che il Napoli al “Maradona”, nelle sue sedici partite, ha messo assieme nove vittorie e due pareggi, fanno ventinove punti, con una media di 1,81. Il Napoli che va in trasferta non solo ha un’altra «postura» ma pure un’altra faccia (tosta) e gli undici successi ed i quattro pareggi fanno 2,31 con una proiezione che, ovviamente, alimenterebbe la stesura d’una favola nella quale la squadra crede".