CdS - Llorente può tornare in Champions: spunta un club spagnolo dove ha già giocato

Fernando Llorente ha un ingaggio pesante, 2.5 milioni a stagione per un altro anno, e il Napoli vuole liberarsene. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che oltre all'Inter l'ultima ipotesi sul futuro dello spagnolo è quella del Siviglia, squadra che disputerà la Champions e che ha bisogno di rinforzare l'organico. Per questo starebbe pensando proprio all'attaccante del Napoli. Per lui si tratterebbe di un ritorno.