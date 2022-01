CdS - Mihajlovic ora sorride: quanti recuperi per il Napoli

In vista dell’impegno di lunedì sera contro il Napoli, Mihajlovic potrà contare nuovamente su alcuni degli indisponibili. Sansone e Soumaoro ieri hanno concluso la quarantena e dovrebbero ottenere il green pass prima della partita: il francese potrebbe addirittura partire dal primo minuto. Hickey si è negativizzato e si candida per una maglia da titolare. Orsolini e Dominguez hanno accusato qualche problema nel finale di Cagliari, ma lo staff medico è fiducioso di averli entrambi a disposizione per lunedì sera. Medel, Vignato e Santander sono ancora positivi, ma con la carica virale che si sta abbassando, e pertanto il Bologna spera di riaverli nei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.