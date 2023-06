CdS - MVP dell'anno, Kvara vincerà anche il Pallone d'Oro: "Segna più di Figo"

Nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi ha riservato grandi elogi al MVP del nostro campionato

Nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi ha riservato grandi elogi al MVP del nostro campionato Khvicha Kvaratskhelia: "Kvara, nominato a ragione miglior giocatore del campionato di Serie A 2022-23, è stato un lampo. È partito con un furore mai visto, gol al debutto a Verona, doppietta alla seconda giornata contro il Monza e la gente subito a stropicciarsi gli occhi. Ecco cosa ha colpito di Kvaratskhelia, la rapidità, non solo in campo, ma anche nel bruciare le tappe di inserimento. Le ha incenerite.

Kvaratskhelia vincerà uno dei prossimi Palloni d’Oro. Speriamo con tutto il cuore che resti a Napoli, per arricchire il calcio italiano, ancora per anni e anni, ma il suo destino è quello di trionfare in Champions e magari ci riuscirà proprio col Napoli. Per questo oggi il paragone con Figo, Pallone d’Oro nel 2000, ci sta tutto sul piano della statura internazionale. Rispetto al portoghese, Kvara segna anche di più", le sue parole sul talento del Napoli.