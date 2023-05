CdS - Napoli sulle tracce di Zhegrova: può essere l'erede di Lozano

Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

A Lilla, dove spesso hanno trascinato le strade del Napoli, c’è un’ala moderna, si chiama Edon Zhegrova, esterno d'attacco in forza al Lille che potrebbe prendere il posto di Hirving Lozano in scadenza nel 2024. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

“È connazionale di Rrahmani, quindi farebbe in fretta a sapere come si vive il calcio intorno al Maradona, ha proprietà di palleggio, lo scatto secco, il dribbling, insomma tutte quelle cose lì che riempiono gli occhi e pure il campo: per un periodo più o meno lungo, l’area scouting ha scrutato il campionato francese e, soprattutto, l’ex squadra di Osimhen, che giovanotti di prospettiva ne ha. Un esterno offensivo potrebbe servire, questo lo decide innanzitutto il mercato intorno a Lozano: il messicano è innamorato della Premier League