CdS - Napoli vuole rinnovare contratto Meret: fiducia immutata anche dopo Empoli

"Il Napoli vorrebbe prolungare il contratto con Alex Meret, non solo per i venticinque milioni di euro investiti nell’estate del 2018: la fiducia è immutata, l’errore - evidentissimo - di Empoli è stato catalogato come incidente di percorso". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro di Alex Meret in azzurro, col club che ha intenzione di puntare sull'estremo difensore.

"Il Napoli tende a ringiovanire, la carta di identità di Ospina non è pesante e viene ritenuta neanche leggerissima, con quei trentatré anni che non sono pochi ma neanche tanti per chi deve destreggiarsi in sedici metri. È per questo motivo che non c’è stato (ancora) alcuna valutazione profonda, sulla vicenda, che andrà affrontata tra un po’, visto che il campionato sta per chiudersi".