CdS - Non solo Insigne: il Toronto vuole ricomporre tandem con Mertens

L'America chiama Lorenzo Insigne, in modo particolare il Toronto che starebbe pensando al capitano azzurro qualora non rinnovasse col Napoli. Ma, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Le tentazioni passano a due, in realtà, perché anche Dries Mertens appartiene a quel progetto che vorrebbero allestire al Toronto, ma il tempo, che è pure un galantuomo, abbonda e quindi si vedrà.