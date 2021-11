CdS - Non solo Juve: anche Napoli e altri 4 club nel mirino della Procura per le plusvalenze

Dalla giustizia ordinaria a quella sportiva. Anche la Federcalcio sta indagando sulla questione legate alla plusvalenze della Juventus. Un’inchiesta precedente a quella della Finanza che venerdì scorso ha perquisito gli uffici bianconeri. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la FIGC ieri avrebbe richiesto gli atti alla Procura della Repubblica di Torino con l’intento di aggiungere nuovi tasselli al puzzle.

NON SOLO JUVE

A ottobre la Covisoc, Commissione di vigilanza sui club, ha inviato una seconda relazione, dopo la precedente inviata lo scorso maggio, su cui sono si sono basati gli accertamenti della Consob. Al centro della vicenda federale, riporta sempre il quotidiano, non ci sarebbe soltanto il club bianconero ma anche altre società sarebbero finite sotto la lente di ingrandimento per alcuni incroci di mercato: Genoa, Sampdoria, Atalanta, Roma e Napoli.