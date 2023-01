CdS - Olivera è il segreto della rinascita di Mario Rui

Anche contro la Salernitana è stato tra i protagonisti. Sul Corriere dello Sport si celebra la grande stagione di Mario Rui:

Mario Rui, che con l’arrivo di Olivera è migliorato perché ogni tanto si riposa ricaricandosi, è lo stesso terzino preso di mira dai tifosi diverse volte, negli anni, per motivi spesso sconosciuti, perché da quando Ghoulam ha vissuto il suo personalissimo incubo, l’ex Roma ha cominciato a giocarle tutte, e per anni non ha avuto sostituti. Ha sopportato critiche, spesso ingiuste, digerendo anche i social, che leggeva, fortificando il proprio carattere affinché facesse coppia con un mancino che non è mai stato in discussione".