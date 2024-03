Cds - Osimhen è l'anima del Napoli: la decide lui pur senza segnare

Sorriso pieno per Victor Osimhen contro la Juventus nonostante l'errore dal dischetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sorriso pieno per Victor Osimhen contro la Juventus nonostante l'errore dal dischetto. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il bomber del Napoli ha vissuto di fiammate, è stato prezioso per gli altri, ha creato spazi e allungato la squadra.

"Osi è l’anima del Napoli e, pur senza segnare, è l’artefice del successo, perché c’è lui nell’azione del rigore: due tocchi in area avversaria, uno è il rigore procurato, l’altro quello calciato. La parata di Szczesny non condiziona la sua gioia, ci sarà tempo per ripensare all’errore, il numero 9 si gode la festa coi compagni che lo ringraziano. Cinque gol (e mezzo) da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa. Fattore Osi per la rinascita del Napoli".