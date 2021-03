CdS - Osimhen smanioso di rientrare, ma il Napoli segue il protocollo: ecco quando tornerà

Dopo il trauma cranico riportato contro l'Atalanta, Victor Osimhen è tornato ai box, ma ora è smanioso di rientrare secondo il racconto fatto dal Corriere dello Sport. Il Napoli, però, dovrà osservare tutta la necessaria e ovvia cautela del caso, pertanto l'attaccante nigeriano sarà ancora out domani con il Sassuolo, poi si vedrà per la sfida col Bologna, tra l'altro l'ultima squadra a cui l'ex Lille ha segnato in Serie A, all'andata, lo scorso 8 novembre.