CdS pazzo di Kvaratskhelia: "E' la rivincita del football originario contro il calcio ultra-cerebrale"

Khvicha Kvaratskhelia ha incantato tutti nelle sue prime settimane in Italia. E l'edizione odierna del Corriere dello Sport gli dedica un focus

Khvicha Kvaratskhelia ha incantato tutti nelle sue prime settimane in Italia. E l'edizione odierna del Corriere dello Sport gli dedica un focus: "Kvaratskhelia non è giocatore che si possa riassumere coi numeri, con gli expected goals, nemmeno con le caratteristiche tecniche; è un giocatore che avrebbe bisogno della poesia più che della prosa, di versi in musica, di un Gianni Brera che lo battezzasse con uno dei suoi soprannomi e inventasse per lui neologismi. Questo bravo ragazzo dal viso pulito e dal talento artigianale, giovane ma antico, con quel suo stile di gioco ancestrale, incontaminato, puro. Creativo ma terribilmente efficace. Uguale a nessuno.

Una boccata d’aria nel calcio ultra-cerebrale contemporaneo, così scientifico e irregimentato; il pallone del talento prodotto in serie, delle catene di montaggio e degli allenamenti intensivi, della tattica sopra la tecnica. Khvicha Kvaratskhelia è la rivincita del football originario, quello che ci ha fatto battere il cuore: della gioia per il gioco, dell’amore per la palla, dell’ebrezza di puntare un avversario e del brivido di provare una giocata".