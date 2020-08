Cds pazzo di Osimhen: "Una gazzella! Tecnica, velocità, potenza, è un diamante splendente"

Osi Show, titola il Corriere dello Sport nelle pagine interne per raccontare dell'esordio di Osimhen in maglia azzurra. 8 minuti per 3 gol e per innamorarsi dell'acquisto più costoso della storia del club: "Giusto il tempo di ammirare la potenza straripante, la velocità, la progressione felina, gli sprazzi di tecnica. S'è presentato nella maniera migliore possibile: una gazzella ed una pantera, più semplicemente un attaccante di talento stracolmo di un potenziale che dovrà confermare ovviamente in campionato ed Europa. Ma le premesse sono super".

Il fisico viene definito bestiale: "Falcata lunga e muscoli esplosivi. Un'arma micidiale in contropiede ed anche nei tagli e negli inserimenti. E poi la porta la vede e la sente ed ha varietà di giocata. Il Napoli ha messo le mani su un diamante da lucidare, magari un pizzico grezzo ma comunque già splendente".