CdS - Per Spalletti, Koulibaly era già il migliore difensore in Premier: ieri è stato da horror

Scrive Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, parlando dell'ultima conferenza pre-gara di Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Scrive Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, parlando dell'ultima conferenza pre-gara di Spalletti: "Ho sentito Spalletti sottolineare la grandezza di Koulibaly: «Dopo due partite» ha detto «è il miglior difensore della Premier». Ieri Kalidou è stato il peggiore in campo a Leeds dove il Chelsea ha preso tre pere. Lui ha sulla coscienza il terzo e, in aggiunta, l’espulsione per doppia ammonizione. Nell’occasione Tuchel – che mi sembra un po’ fuori di melone – non gli ha facilitato il compito piazzandolo al centro di un’improbabile linea a tre. A completare il cerchio, poche ore dopo l’horror blue, è arrivato il primo gol italiano del sudcoreano Kim",