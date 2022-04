CdS - Politano, dalla convocazione all'amarezza (con infortunio): con l'Atalanta ci sarà

Dalla gioia per la convocazione all'amarezza per l'eliminazione in poco tempo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ne parla

Dalla gioia per la convocazione all'amarezza per l'eliminazione in poco tempo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sullo stato psicofisico di Matteo Politano: "Non ha avuto neanche il tempo di godersi il ritorno in Nazionale, anzi ha fatto in tempo a prendersi il peggio della sconfitta con la Macedonia e a rimediare un affaticamento muscolare, e poi è rientrato alla base. In anticipo, insieme con Insigne, perché come ha detto il ct Mancini alla vigilia della Turchia: non era al meglio e non avrebbe giocato. Corretto: domenica con l'Atalanta, però, toccherà a lui".