CdS promuove arbitro e VAR: "Una sola sbavatura per Doveri"

L'arbitro Daniele Doveri e il VAR Maurizio Mariani sono stati promossi con la sufficienza (6) dalla moviola del Corriere dello Sport: "Partita con qualche sbavatura per Doveri (decisamente rivedibile lo spostamento in campo così come l’accettazione, soprattutto da parte dei giocatori del Verona ) alla sua 11ª gara in serie A stagionale, la 190ª in carriera. Manca il fallo di Ceccherini su Ospina (intervento chiaro ai danni del portiere), stride un po’ il secondo giallo a Ceccherini".