CdS - Raspadori, il gol era nel destino: così Jack ha sentito sfilare via la psicosi

Giacomo Raspadori sembrava destinato a lasciare il campo durante il secondo tempo di Napoli-Spezia, invece è rimasto sul terreno di gioco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori sembrava destinato a lasciare il campo durante il secondo tempo di Napoli-Spezia, invece è rimasto sul terreno di gioco e alla fine è stato proprio lui a siglare il gol da tre punti. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Il destino non può essere ignorato, ha un ruolo nell’esistenza d’una partita e quando Giacomo Raspadori s’è accorto che Lozano ormai aveva puntato l’avversario sulla corsia opposta per abbellire un traversone, ha coperto il perimetro, se n’è stato a rimorchio di Gaetano per occupare lo spazio e dominare il secondo palo, e ha sognato che il pallone potesse passare tra decine di gambe. E’ rimasto lucido, ha interpretato perfettamente se stesso, l’ha girata nell’angolo ed ha sentito sfilare via ogni forma di psicosi, con l’aiuto del babbo calcistico che l’ha vinta con lui".