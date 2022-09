CdS - Raspadori senza limiti: può essere il 'nuovo Balotelli' di Mancini

"Tutto l'azzurro di Jack: Raspadori senza limiti", titola stamane il Corriere dello Sport.

I 5 gol (in 15 presenze), due nelle ultime due partite, contro Inghilterra e Ungheria (che hanno prodotto 6 punti da Final Four di Nations League), sono un risultato particolarmente significativo. E lo sono ancora di più se si comparano con altri che lo hanno preceduto.

In particolare con il più amato e rimpianto attaccante di Roberto Mancini: Mario Balotelli, comunque la si pensi oggettivamente uno che aveva iniziato un percorso super anche in Nazionale, prima di perdersi, pure in azzurro. Ci sono stati solo due giocatori, dal 1945 a oggi, capaci di arrivare a quota 10 gol con l’Italia, prima dei 23 anni. Il primo è stato Sandro Mazzola (22 reti totali in 70 partite), l’altro appunto Balotelli (14/36). Raspadori si sta proponendo come il giocatore chiave in attacco del nuovo ciclo azzurro, buono per il 3-5-2 e per il 4-3-3