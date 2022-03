CdS - Rebus Maradona: un anno fa persa Champions e quest'anno già diversi ko

Il Maradona, lo stadio del Napoli, da punto di forza è diventato rebus per i risultati (non) raggiunti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il Maradona, lo stadio del Napoli, da punto di forza è diventato rebus per i risultati (non) raggiunti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive: "Strano davvero è il complesso del Maradona. In casa è sfumata la grande Europa un campionato fa ed è in casa che quest'anno il Napoli ha perso con Empoli, Spezia e Milan ed è crollato con il Barça in tredici minuti. E ora, cioè domenica, il Verona. Con uomini duri: altrimenti, il destino sarà duro sul serio".