CdS - Ricorso respinto, Juventus è soddisfatta ma sceglie la via del silenzio

La Juventus, spiega il Corriere dello Sport, ha scelto la via del silenzio dopo la sentenza di secondo grado che ha confermato il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione in classifica per il Napoli. La società bianconera, insomma, non si esprime, anche se secondo il quotidiano c’è soddisfazione all’interno del club per quanto deciso dalla Corte sportiva d’Appello. La Juventus, d’altro canto, ha sempre avuto fiducia in un epilogo del genere, trincerandosi dietro la chiarezza del protocollo federale condiviso e approvato da tutte le società di Serie A nei mesi scorsi.