CdS - Riecco Anguissa: appena recuperato, può tornare titolare col Sassuolo

Ieri contro i Rangers André-Frank Zambo Anguissa è tornato a disposizione di Luciano Spalletti, ma è rimasto in panchina per l'intera durata della partita. Però, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese è pronto a scendere in campo, tant'è che contro il Sassuolo tra due giorni potrebbe rivedersi dall'inizio, tra i titolari.