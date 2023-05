Cds rivela: "Berardi ossessione da 5 anni, ma lui ha fatto scelta di vita"

Il Napoli pensa da tempo a Domenico Berardi. L'esterno neroverde è, come scrive il Corriere dello Sport, la dolce ossessione

Il Napoli pensa da tempo a Domenico Berardi. L'esterno neroverde è, come scrive il Corriere dello Sport, la dolce ossessione di un quinquennio e non è mai evaporato dai pensieri di Adl. Ma Berardi ha fatto una scelta di vita con il Sassuolo, non sarà semplice sradicarlo dal suo habitat naturale, ha qualche anno in più e soprattutto impegna economicamente.