Cds - Se parte Manolas il Napoli ha due opzioni: può arrivare anche uno svincolato

Chi al Napoli in caso di addio di Kostas Manolas? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La volontà ha un peso, e anche rilevante, e in Grecia possono già contare sul sì del calciatore, che il Napoli proverebbe a quel punto a sostituire con Rugani o Senesi, se arrivassero in prestito, oppure attingendo dall’enorme bacino dei disoccupati" si legge sul quotidiano.