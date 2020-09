CdS - Sospiro di sollievo: 3 del Genoa a contatto diretto col Napoli sono negativi

Per una questione di privacy non sono stati rivelati i nomi dei calciatori del Genoa positivi al Covid-19. Ma in forma privata il Napoli ha chiesto al Genoa di sapere se determinati calciatori fossero o meno contagiati. Si tratta di Masiello, Behrami e Biraschi, giocatori coinvolti in scontri o abbracci con quelli del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che tutti e tre stanno bene, un piccolo sospiro di sollievo in attesa del responso dei tamponi del Napoli effettuati ieri pomeriggio a Castel Volturno.