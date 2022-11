Cds sottolinea: "In questi 15' il Napoli esprime il meglio di sé"

Una partita dura novanta minuti, scrive il Corriere dello Sport, ma non sempre: a Bergamo al 35' era 1-2, poi è stato un faticoso esercizio

Una partita dura novanta minuti, scrive il Corriere dello Sport, ma non sempre: a Bergamo al 35' era 1-2, poi è stato un faticoso esercizio contro un’avversaria da applaudire. Ma comunque le statistiche queste cose non le sanno e giustamente fanno un po’ come si deve: dal 31' al 45' il Napoli esprime il meglio di sé, nove gol, proprio come nel quarto d’ora conclusivo.