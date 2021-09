CdS - Spalletti ha conquistato tutti: i tifosi avevano storto il naso, ora lo adorano

Dai nasi storti di fine maggio alle belle parole che spendono tutti per lui in questi giorni: Luciano Spalletti si è preso il Napoli in pochissimo tempo. A sottolinearlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In pochi mesi, Spalletti ha conquistato tutti, ma proprio tutti con il lavoro e soprattutto con la capacità di essere un allenatore in grado di determinare, cambiare, decidere e gestire con la naturalezza dei grandi. E pensare che quando De Laurentiis firmò il suo ingaggio, a fine maggio, la maggioranza assoluta dei tifosi azzurri reagì storcendo muso e naso sulla scorta di mere sensazioni personali carpite soprattutto attraverso il video. Antipatia televisiva senza fondamenti tecnico-tattici, insomma".