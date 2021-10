CdS su Insigne: "Aveva sognato proprio così il nuovo aggancio alla vetta"

"C'è stato un momento in cui Insigne s'è rifugiato nel silenzio, è accaduto durante le proteste, mentre Medel provava a vendere le proprie ragioni all'arbitro". L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così i rigori del capitano azzurro: "Insigne, la notte del nuovo aggancio alla vetta, l'aveva sognata proprio così: un rigore per riscattarsi, un altro per confermarsi, la prima doppietta stagionale, il quarto gol in campionato, il numero 114 con la maglia del Napoli, ad una sola rete da Maradona. Nell'euforia del momento, anche il discorso rinnovo si può (per un attimo) accantonare col sorriso".