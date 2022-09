CdS su Kvaratskhelia: "Ha cambiato per sempre la carriera di Giuntoli! Ecco perché Spalletti lo toglie sempre"

Nonostante la grande prova, nonostante avesse ancora gas, Kvaratskhelia è uscito al 57' del match col Liverpool

Nonostante la grande prova, nonostante avesse ancora gas, Kvaratskhelia è uscito al 57' del match col Liverpool. Motivo? Prova a spiegarlo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Secondo noi lo fa per assecondare l'inconscio e impossibile desiderio che il mondo non si accorga di lui. Il buon Luciano non lo dirà mai ma sa che di calciatori così forti ne ha allenati pochi. È il colpo che ha cambiato per sempre la carriera di Cristiano Giuntoli".