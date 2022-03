CdS su Zielinski: "Soffre da sempre cali di tensione, fa scalpore la prova col Milan"

Nonostante si pensi già al Verona, è ancora tempo di analisi dopo il ko col Milan. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, a tal proposito, scrive

Nonostante si pensi già al Verona, è ancora tempo di analisi dopo il ko col Milan. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, a tal proposito, scrive: "Con il Milan, e anche all'Olimpico, ha fatto scalpore la prestazione di Zielinski: Piotr, talento straordinario, soffre da sempre di cali di tensione, ma domenica anche Politano, Fabian e Insigne si sono raffreddati sul più bello: nel caso del capitano, però, è impossibile non valutare l’enorme sacrificio difensivo che magari - magari, per carità - ne limita la lucidità nell'uno contro uno, negli spunti offensivi e nelle conclusioni. Sia Lorenzo sia Zielo, come del resto Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Mertens e Ounas sono reduci dalla delusione-scudetto del 2018 con Sarri".