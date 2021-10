CdS sull'infortunio di Ounas: i tempi di recupero

Prima della gara con la Fiorentina il Napoli ha annunciato l'infortunio di Adam Ounas, fermato da una distrazione di primo grado al retto femorale destro. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport 'in casi del genere, servono tre o quattro settimane, e per non rischiare la seconda ipotesi si lascia preferire alla prima, ma almeno una se ne sta andando in fretta, non sottrarrà nulla, e le altre, pazienza, sono i rischi del mestiere' spiega il quotidiano.