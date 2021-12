CdS - Torna Demme con Zielinski ed Elmas: un solo dubbio in attacco

Ultime di formazione in vista della gara di oggi contro il Leicester con tante defezioni per Spalletti. Il quotidiano Corriere dello Sport scrive: "In mezzo toccherà a Demme gestire la regia, e al suo fianco ci saranno Zielinski ed Elmas; nel tridente Politano, Petagna più di Mertens e Lozano. Aggregati tre della Primavera in lista B: il portiere Boffelli, il difensore Costanzo e l'attaccante Vergara".