CdS - Torna la sindrome Maradona! Ndombele in ritardo e Raspadori gira a vuoto

"Ti aspetti Raspadori e invece la scena è di Colombo". Comincia così l'articolo del Corriere dello Sport dopo il pari beffa col Lecce

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ti aspetti Raspadori e invece la scena è di Colombo". Comincia così l'articolo del Corriere dello Sport dopo il pari beffa col Lecce, una gara deludente: "È finita così, con il primo rimpianto della stagione di una squadra che, passa il tempo e cambiano i volti, ma la sindrome del Maradona ancora non riesce a sfatarla. Spalletti punta sul turnover, ampio, ma il 4-2-3-1 e la formula-Jack svaniscono dopo un tempo: Ndombelé, schierato con Anguissa in mezzo, è in evidente ritardo e va subito in confusione, e lo stesso Raspa, tra le linee, finisce per girare a vuoto".