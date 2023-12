Cds, Zazzaroni sta con Allegri: "Ottiene il massimo, non importa come"

giornalista ha parlato della vittoria dei bianconeri contro il Napoli, arrivata grazie al terzo centro in stagione di Federico Gatti

TuttoNapoli.net

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Brivido felino. Juve, c'è una nuova consapevolezza". Il giornalista ha parlato della vittoria dei bianconeri contro il Napoli, arrivata grazie al terzo centro in stagione di Federico Gatti, settimo gol su 23 di un difensore: "l’incidenza di Gatti sul momento e sulla classifica della squadra è notevolissima e fa dimenticare alcune sue manchevolezze".

La Juve ha fatto la solita partita, abbassandosi e difendendo il vantaggio. Scrive Zazzaroni: "Tanti continuano a storcere il naso di fronte al gioco mostrato da questa Juve: rispetto tutte le opinioni - pur condividendone poche - perché penso che in un calcio che continua a parlare di milioni mancanti, debiti, fatturati e valuta titoli, zone Champions, passaggi del turno o esclusioni dalle coppe col solo metro del denaro, la missione di Allegri non possa essere che questa: ottenere il massimo col materiale di cui dispone. Non importa come".