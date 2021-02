CorMezz - Stop lungo per Manolas: il difensore sarà out per più di un mese

Non sono buone le notizie per Kostas Manolas dopo l'ultimo infortunio rimediato. Il difensore greco sarà out per diverso tempo. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola scrive: "Il greco probabilmente sarà indisponibile per più di un mese, ha già iniziato il percorso di riabilitazione e fra tre settimane saranno valutate le sue condizioni ma, come dimostra la situazione di Mertens, gli infortuni alla caviglia, soprattutto quando c’è l’interessamento dei legamenti, prevedono stop lunghi".