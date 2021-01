Corriere di Verona - Zaccagni, ecco l'offerta del Napoli: l'Hellas vuole alzare la posta

Quello di Mattia Zaccagni è un nome molto caldo in casa Napoli. Il giocatore del Verona è al centro dei desideri del club azzurro che, però, sembra essere davvero in pole per provare a portarlo in casa azzurra. Ne ha parlato cosi Il Corriere di Verona: "Con un contratto con il Verona che va in scadenza il 30 giugno 2022, Zaccagni inevitabilmente cambierà maglia, con l’Hellas che capitalizzerà di conseguenza. Dal NapolI è pervenuta una proposta che, con i bonus, tocca i 14 milioni di euro. La dirigenza del Verona conta di alzare ancora la posta".