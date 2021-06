CorSera - Bernardeschi vuole raggiungere Insigne, ma è quasi impossibile

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza le future scelte di Mancini per gli Europei. "Per Bernardeschi raggiungere l’Insigne di questo periodo è quasi impossibile ma lo juventino ha dimostrato ancora una volta come la Nazionale sia in grado di trasformarlo". In questo momento, per ovvi motivi, il capitano del Napoli è insostituibile, anche se lo juventino prova ad insidiarlo.