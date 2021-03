CorSera chiarisce: "Roma attacca la Lega, ma col Napoli non schiererà la Primavera"

Roma delusa: voleva il rinvio della gara col Napoli. La società non si arrende ma non schiererà la Primavera col Napoli per proteste. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "I giallorossi saranno impegnati giovedì in Ucraina in Europa League e domenica sera incontreranno il Napoli, fresco per il rinvio della gara contro la Juve, in uno scontro diretto per la zona Champions. La Roma aveva ipotizzato uno slittamento della gara a lunedì sera ma ha trovato tutte le porte chiuse. L’attacco di Fienga è stato diretto, anche se sono esclusi gesti estremi tipo schierare la Primavera contro il Napoli".