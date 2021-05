Corsera - Commisso insiste, vuole Gattuso: questa l'offerta al tecnico

La Fiorentina insiste per Rino Gattuso in vista della prossima stagione. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Chi in Italia è alla disperata ricerca di un tecnico è Commisso che dopo aver incassato il no grazie di De Zerbi (diviso fra la corte serrata dello Shakthar e il sogno di giocare la Conference League con il Sassuolo) ha bussato alla porta di Gattuso mettendo sul piatto un accordo di due anni con opzione per il terzo. Rino prima di accettare intende comprendere i contorni del progetto. Juric l’alternativa" si legge sul quotidiano