Corsera - Confermata clausola da 20mln per Dybala: è una via d'uscita per il calciatore

L'edizione odierna del Corriere della Sera parla nel dettaglio dell'accordo tra Roma e Paulo Dybala: "Il contratto è triennale con opzione per una quarta stagione, ha una base solida (4,5 milioni netti) che sarà integrata fino a 6 da facili bonus. Dybala ha abbassato un po’ le pretese economiche (compresa una parte di commissioni ai suoi agenti) ma si è tenuto un margine di libertà: la maglia numero 21 (non la 10 di Totti) legata ai suoi diritti commerciali e una clausola rescissoria non alta (20 milioni) esercitabile solo entro una data certa. Una possibile via di uscita per lui ma anche un’eventuale ricca plusvalenza per la Roma".