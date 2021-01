CorSera - Coppa Italia, per Gattuso punto d'orgoglio: obiettivo diradare veleni e polemiche

L'edizione di oggi de Il Corriere della Sera pone l'attenzione sui temi di casa Napoli, in particolare la sfida di stasera che vedrà gli azzurri di fronte all'Empoli per gli ottavi di Coppa Italia: "La Coppa Italia è un punto d’orgoglio per Rino Gattuso: l’ha vinta a giugno (e oggi ricomincia il torneo dagli ottavi contro l’Empoli) e si è regalato la sfida per un altro trofeo, la Supercoppa (il 20 a Reggio Emilia contro la Juventus). Tutto in otto giorni, e servirà anche per allentare la pressione, diradare veleni e polemiche sui risultati altalenanti del Napoli in campionato e sul consiglio pubblico dell’allenatore, evidentemente poco gradito, di «non dare retta ai social».