CorSera: "Covid, infortuni e rientri last minute: le Nazionali mettono in crisi i club"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica un focus sui rientri dalle Nazionali. Il Covid, gli infortuni e gli arrivi last minute mettono in difficoltà i club nelle formazioni da proporre nel weekend. Nel Milan Ibrahimovic e Calabria tornano in panchina, ma Theo Hernandez è positivo al Covid. Stessa sorte per il compagno nella Francia Rabiot, ma la Juventus recupera Dybala per la panchina. L'Inter riavrà Lautaro, Correa, Vecino, Vidal e Sanchez solo stasera tardi e domani alle 18 giocherà a Roma con la Lazio. Inzaghi pare comunque intenzionato a lanciare il Toro dal 1'. Infine c'è la Roma che è alle prese con la caviglia gonfia di Tammy Abraham: è ancora in forse per la Juventus. Mourinho al suo posto proporrebbe Shomurodov.