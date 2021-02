CorSera - Crollo Napoli e Gattuso resta in bilico: c'è un dato che preoccupa

Focus dell'edizione odierna del Corriere della Sera dopo il ko del Napoli a Bergamo contro l'Atalanta: "Per l’Atalanta, un bel biglietto da visita in vista della sfida di Champions contro il Real Madrid di dopodomani; per il Napoli la conferma di un periodo molto complicato, con Gattuso che rimane, a maggior ragione dopo la scoppola di ieri sera (e dopo la scelta del club di chiudersi nel silenzio stampa) in bilico. A Bergamo finisce 4-2 per i nerazzurri che ritrovano il successo in casa (mancava da un mese e mezzo) e balzano al quarto posto in classifica. Per i partenopei, invece, è il sesto k.o. nelle ultime dieci partite".